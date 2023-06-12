رئيس جامعة المنوفية يلتقى بأعضاء لجنة وزارة التعليم العالى

التقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية بأعضاء اللجنة الفنية المكلفة من وزارة التعليم العالي لمعاينة الإمكانات المادية والبشرية لبدء برامج كليات الهندسة والتمريض بجامعة المنوفية الأهلية، وذلك ضمن سلسلة البرامج التى تسعى جامعة المنوفية الأهلية لافتتاحها فى العام الدراسى المقبل.

كان فى استقبال اللجنة الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومنسقو البرامج، وعرضت الدكتورة نانسى أسعد الملفات الخاصة باللائحة الخاصة بكل برنامج أمام لجنة التمريض التى تضم: الدكتورة نادية طه، عميد كلية تمريض الزقازيق، الدكتورة نهاد فكري، خبير جودة، وأستاذ تمريض القاهرة، الدكتورة آمال شحاتة، عميد كلية تمريض المنوفية، ولجنة الهندسة برئاسة الدكتور عماد الشربيني كلية الهندسة جامعة القاهرة.

أوضح الدكتور أحمد القاصد أن اللجنة قامت بتفقد المنشآت والمعامل والتجهيزات الخاصة ببرامج كلية الهندسة، والتي تشمل برنامج هندسة المواد وإدارة التصنيع وبرنامج هندسة الحاسوب، وبرنامج علوم التمريض بكلية التمريض، والذي يضم ٣ مسارات هى تمريض الطوارئ، القبالة، حديثى الولادة، مضيفا أن أعمال اللجنة تأتى فى إطار خطة جامعة المنوفية الأهلية لافتتاح جميع البرامج والكليات التى تسعى لتحقيقها، وسوف تأتى لجنة أخرى لمتابعة جاهزية بدء برنامج الطب خلال الأيام المقبلة، ووضع التقارير اللازمة والقرار النهائى لافتتاح البرامج، مؤكدا أن الجميع يسعى ويعمل بقوة لافتتاح جميع البرامج لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة التى تستهدفها الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع فى البرامج التعليمية الجديدة التى تواكب التطورات العالمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلية والدولية.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض توضيحي عن الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية، حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن ٨٢٪.