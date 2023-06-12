محاضرة حول "منحة ناصر ودور الثقافة المصرية" بالأعلى للثقافة (صور)

أقام المجلس الأعلى للثقافة لقاءً ثقافيًا مع أعضاء منحة جمال عبدالناصر للقيادة للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وفى إطار الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى.

حاضر فى هذا اللقاء الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأدار اللقاء حسن غزال منسق عام مكتب الشباب الإفريقى بوزارة الشباب والرياضة.

ألقى الدكتور هشام عزمى حديثه بالإنجليزية، متناولًا أبرز سمات الثقافة المصرية، مشيرًا إلى ما قدمته عدة قمم أدبية وفنية ورياضية من أعمال خالدة، باتت خير سفير للثقافة المصرية، وعلى رأس هؤلاء صاحب جائزة نوبل الأديب العالمى نجيب محفوظ، وذكر عدة فنانين زينت أسماؤهم الشاشة الفضية منذ بدايات ظهور فن السينما وخلال عقود القرن الماضي، مثل الفنانة فاتن حمامة والفنان إسماعيل ياسين وغيرهم من النجوم التى مازلت تتلألأ فى سماء الفن السابع، كما أشار إلى نجم ملاعب كرة القدم العالمية الفرعون المصرى محمد صلاح، مؤكدًا أنه استطاع أن يكون خير سفير لمصر ليس فقط بموهبته الفريدة، ولكن قبل ذلك بما ينشره من سمات محمودة وأخلاقيات نبيلة جعلته جديرًا بحب أبناء وطنه بصورة غير مسبوقة من قبل.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة كلمته التى صاحبها عرضًا مصورًا لما تم من منجزات كبيرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار فكرة الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسى منذ عقد من الزمان خلال الحملة الافتتاحية للمبادرة الجديدة "حياة كريمة"، وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية الجديدة تمثل جزءا من رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد والتعليم والابتكار والعدالة الاجتماعية فى مصر، موضحًا ما تحمله هذه الاستراتيجية الجديدة من أهمية نحو خلق طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكمل حديثه حول المتحف القومى للحضارة المصرية، موضحًا أنه المتحف الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى؛ حيث يعتبر مجمعًا حضاريًا عالميًا متكاملًا يُتيح لزائريه فرصة الغوص عميقًا عبر التاريخ للتعرف على الحضارات المصرية المتعاقبة من خلال 1600 قطعة معروضة بقاعته المركزية؛ حيث تم تجهيز هذه القاعة بشاشات عرض رقمية حديثة، مما يزيد من تفاعل الجمهور مع هذه المقتنيات الفريدة، ويوفر فى ذات الوقت أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه القطع الأثرية المعروضة، ويضم المتحف أيضًا قاعة المومياوات الملكية التى تعتبر درة المقتنيات الأثرية بالمتحف، والتى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير وتم استقبالها بطلقات المدفعية إجلالًا لعظمة هؤلاء الملوك المصريين القدماء الذين حكموا مصر القديمة وشيدت حضارة التاريخ الإنسانى فى عهدهم، واستطرد مفتخرًا بمشهد موكب المومياوات الملكية المهيب الذى أشاد به العالم بأسره فى الثالث من أبريل عام 2021م.

وأكد الدكتور هشام عزمى أن الجمهورية الجديدة مستقرة وقائمة على أساس دولة ديمقراطية حديثة تتمتع بقدرات اقتصادية واجتماعية وعسكرية شاملة؛ حيث تعطى الجمهورية الجديدة الأولوية للمواطنة وقبول الآخر من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وفى مختتم كلمته التي لاقت استحسان الحضور وتصفيقهم الحار، أكد ترحيبه مجددًا بالحضور فى بلدهم مصر رمز العراقة والأصالة، التي سطرت تاريخ الحضارة الإنسانية بأحرف من نور منذ فجر التاريخ، قائلًا: "جاءت مصر.. ثم جاء التاريخ".

جدير بالذكر أن منحة ناصر التى تقدم بواسطة وزارة الشباب والرياضة المصرية، افتتحت فعاليات نسختها الرابعة، بمشاركة 150 قيادة شبابية من 56 دولة توزعت فى شتى بقاع العالم، من بينها دول عدم الانحياز والدول الصديقة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وقد أطلقت النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية، تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 31 مايو حتى 17 يونيو 2023، وتعتبر منحة ناصر إحدى الآليات التنفيذية لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى تهدف إلى دعم الكفاءات من الشباب الإفريقى، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصرى عالميًا، وتأتى فى إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 م، وأجندة إفريقيا المستهدفة فى عام 2063 م.

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