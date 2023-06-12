الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

المراقب المتوفى
المراقب المتوفى

حصل الدستور على الصورة الأولى لمراقب الثانوية العامة الذي توفى منذ قليل داخل لجنة ثانوية عامة.

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تقريراً من النقابة الفرعية بالأقصر يفيد بوفاة المعلم جبريل على محمد سليمان، أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الدولي بالأقصر.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صبحي يوسف، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر، ورئيس اللجنة النقابية بأرمنت، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فى سياق منفصل، صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بأنه في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفي إطار آخر أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولًا بأول.

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