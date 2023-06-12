تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى أو معوقات لامتحانات الثانوية العامة فى التربية الدينية

قال الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن غرفة عمليات المديرية والإدارات المختلفة بالمحافظة لم تسجل أي خروقات أو معوقات لسير الامتحانات للمادة الأولى مادة التربية الدينية في أول أيام الثانوية العامة، مشيدًا بالانضباط الذي تشهده اللجان في الداخل وخارجها، وحُسن التنظيم والإعداد طوال مدة الامتحان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ«الدستور»: أنه لم يتم تسجيل أي حالات مرضية أو غياب أو اعتذارات للمراقبين في كافة اللجان، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية خلال الامتحان تمت بمنتهى الاحترافية والحسم، وتم توزيع ورق الأسئلة في موعدها ولم تتلق المديرية أي شكاوى، لافتًا إلى أنه هناك تعليمات لكل رؤساء اللجان وغرف العمليات بالتعامل الفوري حيال أي شكو يتم تلقيها وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن 3425 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بلجان الثانوية العامة بمدارس المحافظة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بـ الغردقة و2 بسفاجا، ولجنة واحدة بمدينة القصير وأخرى بمرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.