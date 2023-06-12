اليوم.. انطلاق أعمال الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية فى الدول العربية

تنطلق اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الملتقى الرابع للإدارات الانتخابية في الدول العربية تحت شعار "الإعلام والانتخابات".

ويأتي ذلك خلال الفترة بين يومي 12 و14 يونيو الجارى بمقر الأمانة العامة بالقاهرة وبالتعاون مع شعبة المساعدة الانتخابية التابعة للإدارة السياسية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المشروع الإقليمي للدعم الانتخابي في المنطقة العربية"، وذلك وفقا لفقرة يحدث اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى.



ويهدف الملتقى لتعزيز التعاون في مجال الانتخابات من خلال تبادل الخبرات فيما بين الإدارات الانتخابية في المنطقة العربية.