الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عائلة بأكملها تساند ابنها بالحضور أمام المدرسة فى امتحانات الثانوية العامة بحلوان

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حرصت عائلة مكونة من 4 أفراد على مساندة ابنها في امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت صباح اليوم بامتحان التربية الدينية، وذلك أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

وظهر "طلال" والد الطالب "مازن" أمام المدرسة وبجانبه زوجته وابنهم الكبير، الذين قرروا مساندته ودعمه في الامتحانات.

وقال طلال لـ"الدستور" إنهم لا يملكون في الحياة سوى أبنائهم الاثنين وكون الثانوية العامة من المراحل التعليمية التي تشكل صعوبة قرروا المجيء معا لانتظار ابنهم حتى الانتهاء من تأدية الامتحان ومفاجئته عقب اللجنة.

ونصح كل الأهالي بضرورة تقديم الدعم لأبنائهم من خلال بعض الطرق البسيطة مثل تفريغ بعض الوقت من أجلهم، وتقديم المساندة بطريقة تتناسب معهم من أجل الأبناء.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.

FB_IMG_1686558280887
FB_IMG_1686558280887
احترازية مشددة العام الدراسي الدستور المراحل التعليمية المواد غير المضافة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوي

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

تقرير: صادرات إفريقيا من الغاز المسال سترتفع بنسبة 51% بحلول عام 2035

السجن 3 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الكوكايين بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات