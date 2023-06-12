عائلة بأكملها تساند ابنها بالحضور أمام المدرسة فى امتحانات الثانوية العامة بحلوان

حرصت عائلة مكونة من 4 أفراد على مساندة ابنها في امتحانات الثانوية العامة التي انطلقت صباح اليوم بامتحان التربية الدينية، وذلك أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

وظهر "طلال" والد الطالب "مازن" أمام المدرسة وبجانبه زوجته وابنهم الكبير، الذين قرروا مساندته ودعمه في الامتحانات.

وقال طلال لـ"الدستور" إنهم لا يملكون في الحياة سوى أبنائهم الاثنين وكون الثانوية العامة من المراحل التعليمية التي تشكل صعوبة قرروا المجيء معا لانتظار ابنهم حتى الانتهاء من تأدية الامتحان ومفاجئته عقب اللجنة.

ونصح كل الأهالي بضرورة تقديم الدعم لأبنائهم من خلال بعض الطرق البسيطة مثل تفريغ بعض الوقت من أجلهم، وتقديم المساندة بطريقة تتناسب معهم من أجل الأبناء.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويؤدي الامتحانات هذا العام 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة، في 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة أن المواد غير المضافة للمجموع هي نجاح ورسوب، وأنه يجب على الطالب أن يحصل على 50% من درجة المادة للنجاح، وإلا يدخل الدور الثاني.