انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق فى الإسماعيلية.. والسبب

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الإثنين انقطاع الكهرباء في عدد من المراكز والقرى التابعة لها بالقنطرة شرق والقنطرة غرب، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي بدأت منذ شهر مايو الماضي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية، أن انقطاع التيار الكهربائي، مستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

أماكن انقطاع الكهرباء فى الإسماعيلية



وكشفت صفحة محافظة الإسماعيلية على «فيسبوك»، عن انقطاع الكهرباء اليوم الإثنين، عن منطقة أبراج الشرطة بنطاق حي أول، وبرج المرور في شارع شبين الكوم بنطاق حي ثان الإسماعيلية ومنطقة الخامسة في حي ثالث، ومنطقة الكيلو 17 التابعة لمركز القنطرة غرب.

وأضاف البيان، أنه سيتم قطع الكهرباء عن قوى محركة ومناطق سكنية بقرية ميت أبو الكوم، شرق البحيرات في مركز القنطرة شرق ومنطقة كيلو 14 شرق قرية الفردان بمركز الإسماعيلية وخط أبو عروق في نطاق قرية القنطرة شرق.

وأكد بيان المحافظة انقطاع الكهرباء بسبب إجراءات الصيانة وخطة شركة القناة لتوزيع الكهرباء الموسعة خلال شهر يونيو، لرفع كفاءة عدد من المناطق بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.

وعلى الجانب الآخر، انطلق فوج حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية إلى المدينة المنورة، والذي يعد ضمن الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية الذي تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي إيذانًا ببدء موسم الحج للعام الحالي ١٤٤٤هـ - ٢٠٢٣م، حيث ستكون البداية مع حجاج محافظات (الإسماعيلية- الجيزة- المنوفية).

وحرص محافظ الإسماعيلية على استقبال حجاج الجمعيات من أبناء الإسماعيلية يوم الخميس الماضي، لتسليمهم شنطة المناسك والتأكد من تذليل كافة الإجراءات التي يقوم بها الحجاج موجهًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والموفدة ضمن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لحجاج الجمعيات هذا العام، بالمتابعة المستمرة مع للاطمئنان على أحوال الحجاج طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، برفع درجة الاستعداد القصوي، وتقديم أفضل الخدمات، وتذليل أي عقبات، لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

حيث تم الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل، وفقًا لتفويج السفر والطيران.

كما تم التعاقد كذلك مع كبرى شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية؛ وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أي عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل ٤٥ حاجًّا، فضلًا عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.