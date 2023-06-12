حرارة الشمس بسوهاج تؤثر على تجمع الأهالى أمام لجان الثانوية

شهدت امتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج في يومها الأول حالة من الهدوء أمام اللجان وغياب لنسبة كبيرة من أولياء الأمور بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما قامت مديرية أمن سوهاج بناء على تعليمات اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج بنشر قوات التأمين حول اللجان وفرض كردون أمني بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية

وكان بدأ اليوم امتحان مادة التربية الدينية الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج.