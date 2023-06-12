الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حرارة الشمس بسوهاج تؤثر على تجمع الأهالى أمام لجان الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت امتحانات الثانوية العامة في محافظة سوهاج في يومها الأول حالة من الهدوء أمام اللجان وغياب لنسبة كبيرة من أولياء الأمور بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

كما قامت مديرية أمن سوهاج بناء على تعليمات اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج بنشر قوات التأمين حول اللجان وفرض كردون أمني بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بسوهاج بلغ 29 ألفا و400 طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة سوهاج ضِمن امتحانات نهاية العام، للعام الدراسي 2023، التي تستمر حتى 12 من شهر يوليو المقبل، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية، والجهات الأمنية، والوحدات المحلية

وكان بدأ اليوم امتحان مادة التربية الدينية الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج.

الباعة الجائلين الشهادة الثانوية الشهادة الثانوية العامة اللواء محمد عبد المنعم شرباش المديريات الخدمية

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

تقرير: صادرات إفريقيا من الغاز المسال سترتفع بنسبة 51% بحلول عام 2035

السجن 3 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الكوكايين بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات