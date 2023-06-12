بينهم أطفال.. الجيش السودانى يعلن مقتل وإصابة مدنيين جراء هجمات "الدعم السريع"

أكدت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، قصف قوات الدعم السريع لمنازل المدنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال.

وقالت القيادة العامة للجيش السوداني في بيان اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك إن قوات الدعم السريع درجت على استهداف المناطق السكنية بالأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي، حيث أطلقت أمس دانات الهاون والراجمة عيار ١٢٢ ملم علي منطقة الأزهري مربع ١٠ سقطت الأولي في ميدان ولم تحدث خسائر والثانية على منزل توفي صاحبه وأصيب ٣ أطفال بينما سقطت الثالثة على منزل غير مأهول وتضررت أجزاء منه.

كما استهدفت قوات الدعم السريع حسب البيان بالقصف مربعات ١١ و١٣ و١٤ و١٥ بالأزهري أثناء تحليق الطيران لإيهام سكان المنطقة أن القوات المسلحة هي من تقوم بذلك، وقد تجدد قصف هذه المناطق صباح اليوم بنفس الأسلوب.

وعبرت القوات المسلحة عن إدانتها بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي المعتاد من ميليشيا التمرد وتنوه على المواطنين توخي الحيطة والحذر.

الجيش السودانى يكبد الدعم السريع خسائر فادحة

وفي بيان منفصل أعلن الجيش السوداني أنه أجرى أمس عمليات تمشيط لجيوب التمرد في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، وقد كبد فيها قوات الدعم السريع خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات، وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم.

وكشف البيان عن أن المتمردين قد أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين.

وأكد الجيش سقوط عدد من المصابين والشهداء في صفوفه خلال هذه العملية.