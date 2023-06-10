السبت 10 يونيو 2023
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مراسل "القاهرة الإخبارية": بعض قوات الدعم السريع استغلت الهدنة وهربت لغرب السودان

الدعم السريع
الدعم السريع

قال محمد إبراهيم، مراسل “القاهرة الإخبارية” من الخرطوم، إن الأوضاع مستقرة بالسودان وربما تكون هذه الهدنة من أهدى الهدن مقارنة بالأخريات، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني كان قد تحدث إلى أن الهدنة يتم اختراقها من قبل قوات الدعم السريع.

يوجد هدوء حذر بين الطرفين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس القيادة، أشار إلى أن خرق الهدنة يكون بسبب تواجد هذه المجموعات في المنازل والمواقع الاستراتيجية وكذلك قيامهم بعمليات نهب وسرقة كانت تحدث سابقًا أما اليوم فيوجد هدوء حذر.

وتابع أن شهود عيان كشفوا عن هروب بعض قوات الدعم السريع من الخرطوم إلى ولاية غرب السودان، وربما استغلوا الهدنة للهروب متوقعا زيادة عدد الفارين من الحرب خاصة ان الجيش كثف من مواجهته في الفترة الأخيرة.

مراسل “القاهرة الإخبارية” السودان قوات الدعم السريع غرب السودان الهدنة الجيش السوداني

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