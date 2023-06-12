خبير الزراعة الحيوية: من المتوقع وصول المساحة المزروعة بالقطن لـ210 آلاف فدان

قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القطن هو واحد من أهم محاصيل الألياف التي تلعب دورًا بالغ الأهمية في الاقتصاد القومي وتحديد سياسات التصنيع الزراعي في مصر.

وأضاف خبير الزراعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهمية القطن ترجع لاستخدامه في صناعة الأقمشة والمنسوجات والألياف، بالإضافة إلى عدة أغراض أخرى مثل صناعة الخيوط واستخراج الزيوت من بذور القطن وصناعة الأعلاف. وتعطي جميع هذه الاستخدامات قيمة صناعية عالية لهذا المحصول.

وأشار يوسف إلى أن أهم المحافظات التي تزرع القطن لهذا العام 2023، طبقًا للمنشور المذكور في الموقع الرسمي للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، هي محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والغربية، وتحديدًا بمركز المحلة وبورسعيد والبحيرة والمنوفية والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج.

وأشار خبير الزراعة الحيوية إلى أن المستهدف كان 500 ألف فدان العام الماضي 2022 لكن ما تمت زراعته حوالى 336 ألف فدان معظمها في محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن لموسم الجني لعام 2022 وهو ما يضع مصر في المرتبة الثانية عالميا في الأقطان طويلة التيلة.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة العام الماضي كانت 336 ألف فدان، منها 27 ألف فدان في المناطق القبلية، أما في الموسم الحالي 2023 فقد وصلت المساحة إلى 200 ألف فدان، منها 26500 بالمناطق القبلية، ولا تزال الزراعة مستمرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل المساحة الإجمالية إلى 210 آلاف فدان من أصل 325 ألف فدان كان متوقعاً لهذا العام 2023.

وأكد الخبير الزراعي أن الأقطان التي تزرع في مصر طويلة الألياف وفائقة الطول، وأنه لم تتم زراعة سوى 100 فدان من الأقطان قصيرة الألياف كتجربة أولية تحت إشراف معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة. وأضاف يوسف أن متوسط سعر قنطار القطن المتوقع هذا العام 2023 هو 5500 جنيه في المناطق الساحلية، بينما يبلغ متوسط سعر قنطار القطن 4500 جنيه في المناطق القبلية. وأشار يوسف إلى أن مصر تتميز عالمياً بإنتاج الأقطان طويلة الألياف، وأن هذا النوع من الأقطان يمثل حوالي 1.7% من إجمالي إنتاج الأقطان على مستوى العالم، حيث يستخدم العالم بشكل رئيسي الأقطان ذات الألياف الطويلة بنسبة تصل إلى أكثر من 98%.