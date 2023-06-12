"أرض لها تاريخ".. ندوة ثقافية بمتحف دنشواي غدًا

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، يشهد متحف دنشواي، إقامة ندوة ثقافية تحت عنوان "دنشواى.. أرض لها تاريخ"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الثلاثاء، بمقر المتحف في قرية دنشواى - مركز الشهداء- محافظة المنوفية.

وتعد دنشواى هى إحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، تشتهر بكثرة الحمام فيها نظرا لبناء أهلها الأبراج الخاصة بتربيته باعتباره مصدر رزق يعينهم على مواجهة صعوبة العيش، ولكن هذه القرية كانت على موعد مع التاريخ ليبقى اسم دنشواى شاخصا فى أعماق الضمير الوطنى نظرا للملحمة الإنسانية والمأساة المروعة التى جرت على أرضها وتنامت إلى مسامع العالم.

تم إنشاء المتحف عام 1963 على الأرض نفسها التي شهدت وقائع حادثة دنشواي وتمت فيها محاكمة الفلاحين المصريين، ثم أعيد بناء المتحف ليصبح متحفا ضخما ومؤسسة ثقافية فنية تاريخية وتم إعادة افتتاحه رسميا في 1 يوليو 1999 لتخليد دور هذه الحادثة الوطنية، وقد صمم المتحف على يد المهندس هاني المنياوي.

ويمتاز المتحف بالتصميم التتابعي الحلزوني للطوابق كي يستطيع الزائر منذ دخوله أن يتعرف على قصة حادثة دنشواى منذ دخول الضباط الإنجليز القرية وحتى نهاية الحادثة.

مقتنيات متحف دنشواي

جدير بالذكر أن المتحف يتضمن مخطوطات بحادثة دنشواي التي وقعت في 13 يونيو 1906 ومجموعة من اللوحات التي أبدعها الفنانون بالإضافة إلى 6 صور فوتوغرافية واضحة ونقية تمثل بعض أحداث معركة دنشواي، وقد حصل عليها المتحف هدية من أحد المواطنين المصريين، وهي صور التقطها أحد المصورين الأتراك، كما يوجد بالمتحف الآلات التاريخية المختلفة التي استعملت في الزراعة مثل الشادوف والناعور.

وفي ذكرى حادث دنشواي ومع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي في 13 يونيو 2014 تم افتتاح قاعة العرض المتحفي بالمتحف.