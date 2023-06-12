الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: ضبط حالة غش واحدة لطالب بالشرقية وإجراءات قانونية ضده

طلاب
طلاب

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه في تمام الساعة ١٠.١٠ دقائق تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب في لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفي إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمي أن ورقة الامتحان التي تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولًا بأول.

إتخاذ الإجراءات القانونية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الإجراءات القانونية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي الثانوية العامة

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