صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الإثنين– ثانى تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، فضلًا عن عودة الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأفراد المصريين بعد فترة طويلة من البيع العشوائي، تلك التى قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.28%، ليصل إلى مستوى 17788 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 3269 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.38% ليصل إلى مستوى 21387 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى حققه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.55% ليصل إلى مستوى 7467 نقطة.

على صعيد متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.22%، ليصل إلى مستوى 3645 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.27%، ليصل إلى مستوى 5348 نقطة.