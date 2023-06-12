مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بمنزله بمحافظة الشرقية

لقى طفل مصرعه بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزل أسرته بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت البداية بتلقى الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول "محمد ص" عام ونصف العام مقيم نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من علو الطابق الثالث بالمنزل محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.