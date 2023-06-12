بعد التتويج باللقب الإفريقى.. الأهلى راحة أسبوع بفرمان كولر

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي منح الفريق راحة لمدة أسبوع من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم حتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة والفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكان النادي الأهلي رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم إلى الرقم 25، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة، ليواصل مطاردته لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتربع على القائمة برصيد 29 بطولة، ويلي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة.

وفاز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكئوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وفاز بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأهلي الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.