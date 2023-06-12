الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

انتهى, منذ قليل, امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، في أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة والنصف.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.
المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

التربية الدينية الثانوية العامة التربية الوطنية الاقتصاد طلاب الثانوية العامة

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