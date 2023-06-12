الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ارتفاع حصيلة توريد القمح في الدقهلية إلى 333 ألفا و199 طنا

القمح
القمح

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إنه تم توريد 333 ألفا و199 طنا و548 كيلو جراما من القمح، حتى الآن لمواقع التخزين.

وأضاف دايرة في بيان اليوم الاثنين، أن الكميات الموردة تضمنت كمية مجنبة لتقاوي القمح تبلغ 13 ألفا و248 طن قمح، وكمية أخرى موردة خارج صوامع وشون الدقهلية بمحافظات مجاورة ولكنها تخص المحافظة قدرها 34 ألفا و732 طنا و412 كيلو جراما.

وأكد وكيل وزارة التموين، انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعي المصري، و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، مشيرا إلى استمرار عمل اللجان بكل موقع تخزيني.

وفى سياق متصل، قال اوكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إنه تم تحرير 39 محضرا تموينيا متنوعا خلال الحملات التي شنتها إدارة الرقابة التموينية على المخابز والأسواق في مراكز ومدن (دكرنس، أجا، نبروه).

وأوضح المشرف العام في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم تحرير 6 محاضر لعدم مطابقة المواصفات، و13 محضرا لنقص وزن مابين (9 - 19 جم)، فضلا عن محضر تصرف في دقيق بقيمة 5 شكائر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد "دايرة" أن المديرية لن تتهاون مع أية مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين وأنها ستظل تمارس سلطاتها الرقابية بكل شفافية ونزاهة بالرقابة، على المخابز والأسواق من أجل مصلحة المواطن.

تموين الدقهلية توريد مواقع التخزين القمح شون الدقهلية عملية التوريد

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