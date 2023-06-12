الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهم بقتل خفير بمدينة نصر: "طعنته وهربت"

المتهم
المتهم

أقر المتهم بطعن خفير بسلاح أبيض أمام جهات بمدينة نصر بارتكابه جريمة قتل المجنى عليه لمنعه من دخول قطعة أرض، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة ، فقام بطعنه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وأمرت نيابة  مدينة نصر بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 وكانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من الأهالي يفيد وجود قتيل بأحد الشوارع  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة  وبالفحص تبين العثور على جثة خفير 68 سنة، إثر إصابته بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ارتكاب الواقعة أقوال شهود التحفظ على كاميرات المراقبة التحقيقات المباحث المشرحة

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