الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رؤساء الوحدات المحلية يتابعون سير امتحانات الثانوية العامة بدمياط

الثانوية العامة
الثانوية العامة

أجرى رؤساء الوحدات المحلية في محافظة دمياط، جولات مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الاثنين، لمتابعة تأمين المدارس وسير الامتحانات.

كما تابع رؤساء الوحدات المحلية، تنفيذ جميع الإجراءات التأمينية والإدارية والفنية المطلوبة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.

كما تم إعداد خطط تأمين اللجان من الخارج  بعد أن تم  المرور الميداني على مقار لجان الامتحانات؛ للتأكد من جاهزيتها ورفع مستوى النظافة العامة بها، بجانب توفير مختلف وسائل الإنارة والتهوية المناسبة، مع توفير مبردات مياه الشرب .

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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