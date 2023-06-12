"صرف صحي الإسكندرية": خطة للتعامل مع أي طارئ أثناء امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على المرور ومراجعة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مناطق الإسكندرية.

وأوضح "نافع" الإجراءات التي اتخذتها الشركة استعدادا للمشاركة في تأمين عمل لجان الثانوية العامة وفقا لخطة قطاع التشغيل والصيانة بالتعاون مع قطاع التأمين الفني لإجراء تطهير إضافي والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصه بالمدارس.

وأشار إلي تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي أو بلاغ في نطاق أي مدرسة علي مدار فترة الامتحانات.

وشدد على مديري عموم التشغيل والصيانة بمختلف المناطق بالمرور الدوري علي المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023 اليوم الإثنين، على مستوى الجمهورية.