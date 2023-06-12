الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" تناقش طلبات بشأن تأهيل الترع وإنشاء صرف زراعي لخدمة الأراضي

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأثنين، اجتماع لها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، حيث تناقش موضوع بشأن إنشاء مصرف زراعي لخدمة الأراضي الزراعية الخصبة بقرية برج رشيد- مركز رشيد- محافظة البحيرة حرصًا على الإنتاج الزراعي.

كما تستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم بشأن إدراج ترعة خورشيد بمنطقة المنتزه محافظة الإسكندرية في خطة الدولة لتأهيل وتبطين الترع حرصًا على وصول مياه الري لآلاف الأفدنة.    


فيما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم بشأن تأهيل جسور البحر اليوسفي بقرى بنى غنى، ودلقام، وكذلك طلب خاص بتغطية 300م من ترعة الدماريسية بقرية الفرنساوى، وكذلك إنشاء سور بطول 200م على ترعة بقرلنك بمركز سمالوط محافظة المنيا.

ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

الأراضي الزراعية الإنتاج الزراعي التخطيط العام للدولة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهيئات العامة الاقتصادية التنمية المستدامة الخطة والموازنة المستشار حنفي جبالي القطاع الخاص

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