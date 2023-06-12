توافد طلاب الثانوية العامة بالدقهلية على 151 لجنة امتحانية

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية موزعين على ١٥١ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة بإجمالى عدد طلاب ٥٣ ألفا و414 طالبا وطالبة (علمى علوم ٣١٦٨٨ وعلى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨ والدبلومة الأمريكية٣٤٤).

وشهد محيط اللجان اليوم فى أولى أيام امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، تواجد أمنى مكثف وذلك لتوفير الأمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ومن جهته أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية و التعليم بالدقهلية عن توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان الامتحانية و توفير المناخ المناسب لاداء الامتحانات مشددا على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب

وأكد شعبان على تشكيل غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري مع اى اعمال طارئة.