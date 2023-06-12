"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "فيديو جراف" عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، وأوضحت خلاله أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أعلى مستوياته في 2018 خلال آخر 15 عاما.

- أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية