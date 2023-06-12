الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء العراق

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "فيديو جراف" عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، وأوضحت خلاله أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أعلى مستوياته في 2018 خلال آخر 15 عاما.

- أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية

 

  • قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفعت 14.1 % في الربع الأول من 2022.
  • ارتفعت الصادرات المصرية للعراق لـ 14.2 % بالربع الأول من 2022.
  • الصادرات العراقية إلى مصر زادت 11.3 % بالربع الأول من 2022.
  • في 2021 وقعت مصر والعراق البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة.
  • مصر تساهم في إعادة إعمار العراق عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية.
  • أبرمت مصر والعراق اتفاق تعاون لإقامة مدن اقتصادية وصناعية.
  • العلاقات بين مصر والعراق تشمل التبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي.
  • البلدان شريكان مع الأردن في مشروع خط بري يربط مصر والأردن والعراق.

 

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