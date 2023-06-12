ماذا يتناول خبراء التغذية في اليوم للبقاء بصحة جيدة؟

هل تساءلت يومًا عما يأكله خبراء التغذية في اليوم للبقاء بصحة جيدة؟، في مقطع فيديو تم تحميله على YouTube قام الدكتور تيم سبيكتور أستاذ علم الأوبئة الجينية وأخصائي صحة الأمعاء باطلاع المشاهدين على ما يميل إلى تناوله في اليوم العادي.

إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام الصحي الإضافي لوجبات الإفطار والغداء والعشاء فاتبع ذلك الطبيب.

يجب أن تحاول أن تحصل من الوجبات اليومية على أقصى قدر من الاستفادة، حتى تعزز طاقتك، ويمكنك كل هذا من العيش لفترة أطول وبصحة ممتازة بعيدا عن الأمراض.

إفطار

يبدأ تيم صباح اليوم بأهم مشروب في يومه القهوة السوداء المصنوعة من حبوب محمصة جيدة وجافة ومليئة بالبوليفينول، ثم يتناول بعض اللبن الزبادي كامل الدسم.

يقول وفقا لموقع ذا صن إن أهم شىء هو البدء بوجبة فطور غنية بالدهون لأن يعني أنني أتمتع بعملية التمثيل الغذائي بشكل أفضل وأنني أقل جوعًا في وقت لاحق من اليوم.

وبالتالي هو المزيد من الدهون والبروتين، مع بعض المكسرات والبذور لأنها غنية بالبوليفينول والألياف، وأخيرًا، يتصدر كل ذلك مع الكثير من العنب البري والتوت.

الغداء

غداء تيم لا يتضمن سوى الأفوكادو، قال: "مليئة بالدهون والسعرات الحرارية، لكنها في الواقع مفيدة لك حقًا"، يمكنه أن يتناول أي شيء تحتوي على مادة البوليفينول هو فئة من المركبات النباتية التي يُعتقد أنها تعزز الهضم وصحة الدماغ ، فضلاً عن الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

العشاء

إنه ينظر إلى الثلاجة ليرى مالديه من خضار، كما أشاد بالتوابل واستخدام بذور الخردل في العشاء لأنها يمكن أن تفيد صحتك وتغذي ميكروبيوم أمعائك.

يخبز تيم بعض القرنبيط ويضيف إليه القليل من الكزبرة للحصول على الألياف والبروبيوتيك والتوابل الجميلة.