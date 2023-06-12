الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى: كنا جاهزين لكل السيناريوهات.. والأهلى "لا يعرف اليأس"

حمدى فتحي
حمدى فتحي

أكد حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، أننا وضعنا كل السيناريوهات قبل المباراة وكيفية التعامل معها، حتى لا نتأثر بأى شيء، والبطولة غالية على قلوبنا.

 

وقال فتحي "بطولة غالية وجاءت فى وقتها، خاصة فى الظروف الصعبة التى مررنا بها، وكل اللاعبين كانوا واثقين من تحقيق اللقب".

 

وأضاف: "إحنا النادي الأهلي يعنى لازم نلعب لآخر دقيقة، ووضع كل السيناريوهات قبل المباراة وكيف نتعامل معها، منذ إنتهاء المباراة الأولى، ونحن لا نفكر سوى فى التتويج باللقب حتى نتفرغ لحسم بطولة الدوري مبكرا، لننهى الموسم بشكل مميز، بعد المجهود الكبير الذى قدمناه طوال الموسم".

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