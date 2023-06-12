كولر: تدربنا كثيرا على لعبة الهدف.. وانفعال الشحات أمر لحظى

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بعدما فرض التعادل الإيجابي على الوداد البيضاوي بهدف لكل فريق في لقاء الإياب.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز ذهابًا على الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعداء للغاية بالتتويج بالبطولة، كنا نعلم أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "عقب مباراة الذهاب، طالبت اللاعبين بضرورة التسجيل في المغرب، ونجحنا في القيام بذلك".

وواصل حديثه: " تدربنا على لعبة الهدف وفعلناها في النهاية، لقد أهدرنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل بعد الهدف".

وعلّق كولر عن غضب الشحات وانفعاله عقب استبداله، وقال: "هذا السؤال يوجّه إلى اللاعب أكثر مني".

وأتم تصريحاته: "انفعال الشحات أمر لحظي، فأنا لاحظت أن الناس تكون محبطة عندما تخرج من الملعب لكن في اليوم التالي الأمور تنتهي".