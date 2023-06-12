الأهلى يواصل ملاحقة ريال مدريد فى سباق الأكثر تتويجا فى العالم

استعاد الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على حساب الوداد البيضاوي المغربي في الدور النهائي للمسابقة القارية، مساء الأحد.

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة في النسخ الأربع الأخيرة، ليؤكد ريادته الأفريقية ويعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولًا على البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وعقب فقدانه لقبه القاري المفضل بخسارته أمام الوداد في نهائي نسخة المسابقة العام الماضي، تمكن الأهلي من استعادة البطولة وإعادتها إلى أحضانه من جديد، ليواصل ملاحقته لريال مدريد الإسباني في سباقهما على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب الدولية في العالم.

وحصل الأهلي على لقبه الدولي الـ25، ليثبت موقعه في المركز الثاني بقائمة الأكثر تتويجًا، بفارق 4 ألقاب خلف الريال (المتصدر)، الذي فشل في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي توج به في العام الماضي، عقب خروجه من الدور قبل النهائي في الموسم المنصرم أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي فاز باللقب أول أمس السبت.

ويمتلك الأهلي 11 لقبًا في دوري الأبطال، كما توج بالسوبر الأفريقي 8 مرات، وحصل 4 مرات على كأس الأندية أبطال الكؤوس، التي توقفت منذ عام 2003، بالإضافة للقب وحيد بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، وكذلك بطولة الأفرو آسيوية وهي مسابقة دولية كانت تجرى بين بطلي دوري أبطال أفريقيا وآسيا.