الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة سرايا: كان هناك مراجعة للمجتمع بعد اكتشافهم علاقة الإخوان بالدواعش

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وأسامة سرايا

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إنه خلال 2011 و 2013 كان هناك فرص كثيرة أمام الجيش ليأخذ السلطة بسهولة ولكنه كان مترفعًا ويريد نجاح التجربة، والدليل على ذلك أنه في لحظة 30 يونيو القوى السياسية والأزهر والكنيسة ترك كرسي للإخوان ودعا رئيس حزب الحرية والعدالة ورفض الحضور.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه رغم كل الجرائم والعنجهية والتي كان الجيش يقرأها جيدًا، ولكنه قال "كفى الله المؤمنين شر القتال"، وأنهم عندما يجلسون يستطيعون النقاش معهم، مشيرًا إلى أنهم رفضوا الفرصة وقرروا أن يفتحوا صفحتهم مع الشعب بعد 2013 وكان لابد أن تفتح ونرى من قتلوا والمليشيات التي نظموها مذا قدموا  فهي محاكمة شعبية .

وتابع، أنه كان هناك مراجعة للمجتمع المصري وكيف قبل بهم وكيف ربط بين الدين والإخوان؟، والبعض كان صعبان عليهم أنهم ساروا خلفهم وذهبوا لصندوق الاقتراع وانتخبهم والله كشفهم بسرعة، خاصة بعد المعلوماتالتي ظهرت وأنه كان هناك تحالف بين الإخوان وتحالف بن لادن تنظيم القاعدة، والدواعش النصرة الموجودين بسوريا.

اسامة سرايا مراجعة للمجتمع الدواعش تحالف 30 يونيو

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