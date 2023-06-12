الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع بدءً التعاملات المالية بصباح اليوم شغل بال المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، من قبل المسافرين إلى المملكة العربية السعودية والمسافرين للخارج، حيث شهدت أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرار أمام سعر الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم مع ثاني أيام العمل بالبنك المركزي المصري وفي البنوك الحكومية والخاصة، عقب العطلة الأسبوعية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنوك المصرية

 

وتستعرض «الدستور» لمتابعيها في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023  في البنك المركزي المصري.

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنك المركزي المصري عند: مبلغ 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري.

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري عند مبلغ 8.19 جنيه للشراء وقيمة 8.22 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عند: مبلغ 8.19 جنيه للشراء، وقيمة 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو في البنك التجاري الدولي CIB.

استقر سعر الريال السعودي في بنك cib اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عند: مبلغ 8.18 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو في بنك الإسكندرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية عند: مبلغ 8.21 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنك المصري الخليجي.

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البنك المصري الخليجي عند: مبلغ 8.17 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

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