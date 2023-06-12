فى ظل الاهتمام العالمى.. مصر تطلق منتدى التعدين الدولى فى يوليو

تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين فى الفترة من 18 إلى 19 يوليو 2023، برعاية ودعم وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية، وذلك بحضور أكثر من 20 دولة وعدد من وزراء التعدين حول العالم ، والسفراء وأكثر من 50 شركة عالمية متخصصة فى صناعة التعدين وأعمال البحث والاستكشاف وإنتاج الذهب والمعادن، وكبرى الشركات العالمية فى تكنولوجيا الاستكشاف، بالإضافة إلى شركات قطاع البترول.

منتدى مصر للتعدين

ويرأس منتدى التعدين في نسخته الثانية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى سيكون فرصة جيدة للمستثمرين الأجانب لبحث فرص الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف عن المعادن في مصر، في ظل تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أعطى مرونة في عقود البحث والاستغلال للمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم سابقًا.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في قطاع التعدين، والعمل على استخراج الثروات الطبيعية والقيمة المضافة، والتصنيع.

كما سيسلط المنتدى الضوء على خارطة طريق التمويل في مصر وكيف سيكون الاستثمار الأجنبي والشراكات بمثابة محركات رئيسية لإطلاق القيمة في قطاع التعدين.

وسيناقش أكثر من 40 متحدثًا هذه الموضوعات، مما يوفر الاجتماع الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين بما في ذلك شركات التعدين الكبرى والصغار والمستثمرين وأصحاب المشاريع الحكومية من جميع أنحاء إفريقيا.

كما يسلط المنتدى الضوء على إنجازات قطاع التعدين المصري من خلال اللقاءات التى سيعقدها المؤتمر بين كبرى الشركات العالمية من دول التعدين والمسؤلين فى مصر، لتبادل الأفكار حول تعزيز فرص الأعمال ومناقشة أحدث التقنيات والاستراتيجيات للنهوض بصناعة التعدين في مصر.

ويحظى قطاع التعدين باهتمام عالمي متزايد في السنوات الأخيرة للدور الذي يلعبه كمورد للمعادن اللازمة لتصنيع التقنيات النظيفة لمستقبل طاقة منخفضة الكربون، وفقًا للبنك الدولي ، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على المعادن والمعادن مثل الليثيوم والجرافيت والنيكل، اللازمة لتمكين انتقال الطاقة على نطاق أوسع ، بنسبة 500 ٪ بحلول عام 2050 مع تكثيف الاقتصادات العالمية لجهودها في إزالة الكربون.

وسيجمع منتدى التعدين في مصر بين كبار المسؤولين الحكوميين وقادة صناعة التعدين العالميين وخبراء المناخ والاستدامة والتقنيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية التي تقدم منصة شاملة عالية المستوى لوضع الاستراتيجيات ومناقشة كيفية قيام قطاع التعدين بإزالة الكربون من عملياته لتحقيق مستدام.