الوداد يستغل أخطاء دفاع الأهلى والشناوى ويتقدم بهدف فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مرت 30 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والنتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الثالثة، نفذ التونسي علي معلول، ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، لكنها لم تجد الطريق نحو رأس أي من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة، نفذ يحيى عطية الله ركلة حرة من الجهة اليمنى، لكن محمد الشناوي أمسك بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة التاسعة، نفذ يحيى عطية الله ركلة حرة أخرى من الجهة اليمنى أيضًا، ليمسك محمد الشناوي الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 13، اخترق أيوب العملود عمق ملعب الأهلي، مقتحمًا منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة ضعيفة بعيدة عن مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 15، أرسل علي معلول كرة طولية صوب كهربا، لكن حارس الوداد قام بتشتيتها قبل أن تصل للاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

وفي الدقيقة 19، نفذ علي معلول ركلة حرة من الجهة اليمنى، لكن رأسية عبدالمنعم لم تُوجه الكرة نحو مرمى الوداد.

واستطاع محمد أوناجم تسجيل الهدف الأول لـ الوداد في الدقيقة 28 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها يحيى عطية الله من ركلة حرة من الجهة اليمنى.

ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف، بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التتويج باللقب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

وضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله.

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة.

ويحتاج الوداد إلى الانتصار بهدف نظيف على الأقل؛ لضمان التتويج باللقب الرابع في تاريخه.