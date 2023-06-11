الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

الأهلي - الوداد
الأهلي - الوداد

مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة الثالثة، نفذ التونسي علي معلول، ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى، لكنها لم تجد الطريق نحو رأس أي من لاعبي الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة، نفذ يحيى عطية الله ركلة حرة من الجهة اليمنى، لكن محمد الشناوي أمسك بالكرة بسهولة.

وفي الدقيقة التاسعة، نفذ يحيى عطية الله ركلة حرة أخرى من الجهة اليمنى أيضًا، ليمسك محمد الشناوي الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة 13، اخترق أيوب العملود عمق ملعب الأهلي، مقتحمًا منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة ضعيفة بعيدة عن مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 15، أرسل علي معلول كرة طولية صوب كهربا، لكن حارس الوداد قام بتشتيها قبل أن تصل للاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابا على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

ويحتاج المارد الأحمر لتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف، بشرط تسجيل هدفين أو أكثر من أجل التتويج باللقب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

وضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

ويحتاج الوداد إلى الانتصار بهدف نظيف على الأقل لضمان التتويج باللقب الرابع في تاريخه.

الاهلى الوداد دورى ابطال افريقيا على معلول محمد الشناوي

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

انتصار السيسى: الطالبة منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

وزير الخارجية يستقبل المنسق الأممى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى