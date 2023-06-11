الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يوجه المديريات بالتأكيد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة

الاجتماع
الاجتماع

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتأكد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش في اللجان.

ووجه الوزير بالتأكد من دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضًا بالهاتف المحمول.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة اجتماعًا، اليوم، مع مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء لجان سير الامتحانات، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 /2023، والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين الموافق ١٢ يونيو الجارى.

اتخاذ الإجراءات 2022 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الامتحانات الإجراءات المشددة الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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