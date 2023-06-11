الأمن يكشف لغز اختفاء طالبة فى الشرقية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن التماس صاحب الحساب بالبحث عن إحدى الفتيات "طالبة- مقيمة بمحافظة الشرقية".

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29/5/2023 تبلغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز" بتغيب "كريمته - مقيمة بذات الدائرة" عن المنزل لوجود خلافات أسرية.

وقد أمكن العثور على المذكورة وبسؤالها أفادت بتركها للمنزل بمحض إرادتها بسبب خلافات أسرية، وقد تم تسليمها لأهليتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.