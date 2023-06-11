الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طرق الاستعلام عن حوالة بريدية بالرقم القومي وأسعار خدمة التحويلات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الاستعلام عن حوالة بريدية بالرقم القومي وأسعار خدمة التحويلات من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، لذلك نستعرض خلال التقرير التالى كيفية الاستعلام عن حوالة بريدية بالرقم القومي ومعرفة أسعار خدمة التحويلات.

طرق الاستعلام عن حوالة بريدية بالرقم القومي

هناك عدة طرق للاستعلام عن حوالة بريدية باستخدام الرقم القومى ومنها .

الطريقة الأولى.. الاتصال بخدمة العملاء

يمكن الاستعلام عن الحوالة البريدية باستخدام الرقم القومى بالاتصال على خدمة العملاء التى توفرها البريد المصرى حيث توفر هيئة البريد عدة أرقام للاستعلام تسهيلا على المواطنين.

أرقام التواصل مع هيئة البريد 

أتاحت هيئة البريد إمكانية التواصل مع عناصر خدمة  العملاء بها من خلال الاتصال على رقم المحمول (16789).

من خلال إتاحة رقم أرضى 

كما أتاحت هيئة البريد رقم أرضى لخدمة العملاء هو (08008002800) ، ومن خارج مصر أتاحت هذا الرقم  35315900 20+.

الطريقة الثانية.. الموقع الإلكترونى لهيئة البريد

واتاحت هيئة البريد إمكانية الاستعلام  من خلال الدخول إلى موقع البريد الرسمي بالضغط على هذا الرابط هنا.

الطريقة الثالثة.. شباك الاستعلامات 

من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتوجه إلى شباك الاستعلامات وتقديم الرقم القومي في شباك الاستعلامات الخاص بتحويل الأموال الفوري.

مواعيد عمل مكاتب البريد 

مع العلم أن مواعيد العمل الخاصة بهم هي من 8 مساءً حتى 10 مساءً من السبت إلى الخميس، أما العطلات فالعمل يكون من 10 صباحًا إلى 7 مساءً.

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أسعار خدمة التحويل البريدي

هناك رسوم تدفع من أجل الحوالات وهى:

الحوالة من 1-100 جنيه تكون الرسوم 5 جنيهات + 1 جنيه طابع.

الحوالة من 101-900 جنيه تصبح الرسوم هي 9 جنيهات + 1 جنيه طابع.

الحوالة من 901: 20,000 جنيه فالرسوم هي 1% من قيمة المبلغ +1 جنيه طابع.

الحوالة من 20,000-50,000 جنيه تكون الرسوم ثابتة وهي 200 جنيه + 1 جنيه طابع، مع العلم أن أقصى مبلغ للحوالة في المرة الواحدة هو 50 ألف جنيه.

الاستعلام عن حوالة بريدية بالرقم القومي أسعار خدمة التحويلات مواعيد عمل مكاتب البريد أسعار خدمة التحويل البريدي هيئة البريد

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