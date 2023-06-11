الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين الفتوى: توزيع اللحوم فى أيام الأضحية له ثواب كبير (فيديو)

الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول هل شراء اللحوم وتوزيعها على الفقراء فى العيد يعتبر أضحية؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "دى صدقة ومن أعظم الصدقة، لأن من مقاصد الأَضحية هى إطعام الناس فى هذه الأيام، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذه أيام أكل وشرب، ودى الثواب فيها مضاعف".

واستكمل: "توزيع اللحم قربة إلى الله مخصوصة فى أيام الأضحية، ولها ثواب كبير عن الله سبحانه وتعالى، طالما مش قادر تضحى وزع لحم ودى ثوابها كبير، خاصة فى أيام الأضحية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LApeLylNuTA

الشيخ أحمد وسام دار الافتاء المصرية شراء اللحوم فتاوى الناس توزيع اللحم

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