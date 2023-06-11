نوفاك دجوكوفيتش بطلًا لـ رولان جاروس بفوزه على كاسبر رود

تُوج الصربي نوفاك دجوكوفيتش ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس “رولان جاروس”، ثاني بطولات الجراند سلام، للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه السهل على النرويجي كاسبر رود بثلاثة مجموعات نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعتهما.

نوفاك اكتسح خصمه النرويجي رغم صعوبة الانتصار في المجموعة الأولى، التي انتهت بفوز اللاعب الصربي بـ 7 أشواط مقابل 6، خلال 87 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، فاز نوفاك بنتيحة 6 أشواط مقابل 3 خلال 53 دقيقة.

أما في المجموعة الثالثة، فواصل دجوكوفيتش هيمنته، ليفوز بنتيجة 7 أشواط مقابل 5 خلال 60 دقيقة، ليحصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز بها في عامي 2016، 2021.

وبذلك، رفع دجوكوفيتش رصيده من بطولات الجراند سلام إلى 23 لقب، متربعًا على عرش أكثر المُتوجين بها، ليفض الشراكة مع الإسباني رافاييل نادال، الذي فاز بـ 22 لقب.