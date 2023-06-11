الجديد في تشخيص وعلاج وجراحات سرطان القولون في ندوة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

عقد قسم طب الكبد والجهاز الهضمي بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، ندوة حول الجديد في تشخيص وعلاج سرطان القولون، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد والدكتور هاني عبد المجيد وكيل المعهد والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد والدكتور محمود علام مدير عام المستشفى وبرئاسة الدكتور محمد عقل.

وحضر الندوة الدكتورة عزة عبد العزيز وكيل المعهد للدراسات العليا والدكتور عمرو مصطفى رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد الوراقي رئيس قسم الأشعة.

أشار الدكتورعبدالعليم هلال منسق الندوة إلى أن الندوة ناقشت استعدادات المعهد للمشاركة في المبادرة الرئاسية، كما ناقشت كيفية التعامل مع الحالات سواء بالمناظير المتقدمة بالمعهد أو الأسلوب الجراحي، بالتعاون مع معهد الأورام بالجامعة

وأضاف أنه تمت مناقشة الجديد في استخدام منظار القولون وخطورة سرطان القولون والتاريخ المرضي والعلامات التي تدل على حدوث سرطان القولون إلي جانب مناقشة الحلول الجراحية لسرطان القولون وأيضا العلاج الكيماوي والوقاية من المرض.

وخلال الندوة استعرض الدكتور ناصر عبدالباري عميد كلية الطب وأستاذ علاج الأورام الاستعداد للمشاركة في المبادرة وسبل التعاون مع قسمي طب الكبد والجراحة بالمعهد لعمل فريق متكامل لمتابعة الحالات.

وقد أوصت الندوة بضرورة تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والفحص المبكر لمن هم فوق الخمسين والفحص الطبي في حالات النزيف الشرجي للوقاية المبكرة من سرطان القولون.

ويتم ذلك في إطار انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لسرطان القولون، والتي لاقت الاهتمام كبير من جميع الجهات المعنية بمختلف أنحاء الجمهورية.