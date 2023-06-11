الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير محمية "أشتوم الجميل" يكشف حقيقة ظهور قرش بغاطس المتوسط

الحوت النافق
الحوت النافق

تداول أحد مستخدمي“ فيسبوك ”بمحافظة بورسعيد فيديو يتحدث فيه عن ظهور قرش بغاطس البحر المتوسط نطاق المحافظة، وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا وتسبب في قلق للمواطنين من ظهور القروش ببورسعيد.

وكشف الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الفيديو المتداول لسمكة الحوت وليس القرش، وأكد أنه متحلل وميت منذ فترة ويرجح من الجرح النازف في رقبته أن النفوق جاء بسبب رفاص مركب كبير أو باخرة اصطدم بها الحوت داخل المياه العميقة.

وأكد مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد أنه يجري الآن التنسيق مع الجهات المعنية لإخراج الحوت خارج مياه البحر المتوسط، وذلك لمعرفة النوع والطبيعة البيئية، وأسباب الموت.

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أشتوم الجميل البحر المتوسط الجهات المعنية التنسيق مع الجهات المعنية الدكتور

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