الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسالة من مهاجم "الوداد" للأهلى قبل نهائى دورى أبطال إفريقيا

الوداد
الوداد

بعث بولي سامبو جونيور، مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهة الفريقين المرتقبة مساء اليوم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي في تمام العاشرة مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال سامبو في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية": "كان لدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على الأهلي ذهابًا بالقاهرة لكننا تعرضنا للخسارة بنتيجة صغيرة".

وأضاف: "لدي ثقة كبيرة أن اللقب لن يخرج عن الدار البيضاء وسنحتفل بالتتويج أمام جماهيرنا.. الحضور الجماهيري سيكون دعمًا كبيرًا لنا أمام الأهلي، ولدينا حافز كبير بسبب الحضور الجماهيري في مركب محمد الخامس".

وواصل: "علينا التركيز وتفادي ارتكاب الأخطاء، ومباراة اليوم تبقى مباراة الموسم من أجل افتتاح سجل البطولات هذا الموسم.. ما دمنا مدعومين بجماهيرنا، سنحقق اللقب وسنبذل كل جهدنا لتحقيق ذلك".

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