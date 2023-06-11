الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة طنطا تبدأ موسم حصاد عسل النحل بالغربية

الضبطة
الضبطة

قامت كلية الزراعة بجامعة طنطا بعمليات جني وفرز وتعبئه عسل النحل والتي تتم سنويًا في شهر يونيو من كل عام بمزرعة الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية دكتور محمد السيد أحمد عميد كلية الزراعة والدكتور عادل هلال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة والدكتور صبحي عبد الرحيم حامد رئيس قسم وقاية النبات وذلك في وجود لجنتي الفرز والتعبئة والمشكلين من قبل رئيس قسم وقاية النبات.

وأكد الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة جامعة طنطا أن نشاط عسل النحل هي أحد الأنشطة الموجودة بالكلية والتي يجد إقبالًا كبيرًا من الموظفين نظرًا لأن العسل نقي ويتم قطفة بأحدث الأساليب العلمية.

بدء موسم حصاد عسل النحل بكلية الزراعة جامعة

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