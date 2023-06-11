أندر الأمراض الوراثية.. كل ما تريد معرفته عن مرض اللزوجة في الدم وكيفية تشخيصه والعلاجات المتاحة

هناك الكثير من الأمراض الوراثية التي لا يعلم عنها البعض، الأمر الذي يجعل من الصعب تشخيصها وبالتالي يصعب علاجها مبكراً، ومن بين هذه الأمراض هو مرض لزوجة الدم.

يعد مرض اللزوجة في الدم من المشاكل الصحية الخطيرة التي قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتؤدي إلى مضاعفات خطرة، فهي حالة طبية يحدث فيها اضطراب في المكونات الدموية للزوجة، مما يجعلها تنتج كميات أقل من الهيموجلوبين أو حجم دم أحمر في الدم، مما يؤدي إلى فقر الدم، وفقاً لما ذكره موقع "medical college " الطبي.

مرض لزوجة الدم من الأمراض الوراثية النادرة

تعتبر الزوجة في الدم من الأمراض الوراثية، حيث ينتقل مرض الزوجة في الدم من الوالدين إلى الأبناء، وتصيب هذه الحالة بشكل أساسي الأفراد الذين ينحدرون من الأعراق الأفريقية والآسيوية والشرقية والمتوسطية.

يعاني المصابين بهذا المرض من عدة أعراض، من بينها الدوار والشعور بالإعياء والضعف الجسدي، والصداع والآلام في المفاصل، والتنفس الصعب. كما يشتكي المرضى من آلام شديدة في الظهر والصدر والبطن.

تتطلب حالات اللزوجة في الدم العلاج المناسب والفوري للحد من مضاعفاتها الصحية وتحسين جودة الحياة لدى المرضى.

وتشمل طرق العلاج تناول الأدوية المخصصة لزيادة إنتاج الهيموجلوبين أو تغيير نوع الزوجة في الدم، بالإضافة إلى التغذية السليمة والتحكم في العوامل المسببة للآلم والتعب.

كما يوصي الأطباء باتباع بعض النصائح الوقائية لتجنب الإصابة بمرض الزوجة في الدم، من بينها الكشف المبكر عن المرض وإجراء الفحوصات الدورية للكشف عن الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين والإفراط في تناول الكحول والتغذية الصحية.

يجب على الأفراد المصابين بمرض اللزوجة في الدم الالتزام بالعلاج والاتباع الدقيق لتعليمات الأطباء لتحسين حالتهم الصحية، والابتعاد عن العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المرض وتفاقم الأعراض.

العلاجات المتاحة لمرض لزوجة الدم:

العلاج التكميلي: يتم إعطاء المرضى الذين يعانون من لزوجة الدم يوميا جرعات من الحديد وفيتامين سي لتحفيز تكوين الدم.

التزويد بالدم ومنتج تسمم الحديد: يحتاج المرضى الذين يعانون من لزوجة الدم إلى التزويد بالدم بشكل منتظم لتعويض فقدان الدم بسبب قلة إنتاج الدم.. وتستخدم أيضا منتجات تسمم الحديد لعلاج تراكم الحديد الناجم عن تزويد الدم المتكرر.

العلاج الوراثي: يمكن العلاج ذو الطابع الوراثي من خلال زراعة الخلايا الجذعية الشوكية، وهي خلايا تنتج كل أنواع الدم.

كيفية التشخيص: يتم تشخيص لزوجة الدم عن طريق فحص الدم واختبارات الجينات. يتطلب تشخيص المرض عادة اختبارًا وراثيًا لوراثة الحملة الوراثية للمريض، حيث يتم في هذا الاختبار فحص الدم لتحديد عدد خلايا الدم الحمراء ومستوى الحديد في الدم، كما يتم إجراء اختبارات الجينات للتأكد من عدم وجود تحولات جينية في الجسم.