الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو الهيئة العليا: يجب زيادة عدد النواب بما يتناسب مع المساحة الجغرافية والرقعة السكانية

 الدكتور محمد عبدالغني
 الدكتور محمد عبدالغني الروبي

قال الدكتور محمد عبدالغني الروبي، عضو الهيئة العليا، وأمين اللجنة التشريعية المركزي، على هامش جلسات الأسبوع الثالث من الحوار الوطني، إن جلسات اليوم التي ناقشت الحوار السياسي وضرورة زيادة أعداد أعضاء مجالس الشيوخ والنواب وأنه يكون الأعضاء متفرغين دائما لمناصبهم.

تابع لـ الدستور، أن التفرغ لأعضاء مجالس الشيوخ والنواب أمر ضروري لكي يتثنى لهم متابعة أمور دائرتهم، لافتا إلى أن زيادة أعداد النواب نظرا لزيادة السعة الجغرافية وزيادة المسئوليات، ولابد من زيادة الأعداد بيما يتناسب مع زيادة المساحة الجغرافية والرقعة السكانية.

يستأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وتبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

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