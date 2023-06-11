رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

التقى محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، مع الدكتور محمد كمال مدير معمل بحوث سوسة النخيل الحمراء ورئيس قسم بحوث الناخبات.

والمهندس عبد الله سلامة مدير الإدارة الزراعية بسيوة؛ لمتابعة أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما لمكافحة آفات الثمار لإنتاج الكمية المستهدفة من الطفيل وهي 60000 ظرف طفيل لتغطية 5000 فدان من النخيل المثمر بالواحة والذي سيتم إطلاقة في نهاية خلال الأيام المقبلة.

وقدم رئيس المركز الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المستمر لصغار المزارعين بواحة سيوة وحرصه علي تقديم كافة سبل دعم صغار المزارعين بمركز ومدينة سيوة والمتمثلة في حملة المكافحة الحيوية لآفات النخيل من خلال (معمل التريكوجراما) لإنتاج طفيل التريكوجراما للقضاء على آفات ثمار النخيل بطريقة آمنة.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى حرص محافظ مطروح الدائم في الحفاظ على ثروة النخيل بواحة سيوة من خلال المكافحة الحيوية لآفات النخيل للمساعدة في خفض نسبة الإصابة بها، والمحافظة على إنتاج ثمار عالية الجودة وخالية من الإصابات، خاصة مع ما تشتهر به الواحة من تمور متميزة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد رئيس مدينة سيوة علي أن المكافحة الحيوية تعطي لمنتجات سيوة ميزة نسبية وتنافسية بين المنتجات الأخرى لخلوها من المبيدات والمواد الكيمائية.

جاء ذلك استمرار للجهود التي تبذل في إطار الارتقاء بالقطاع الزراعي بواحة سيوة وفي إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاهتمام بمجال الزراعة ومكافحة آفات النخيل بما يخدم خطة التنمية بواحة سيوة.

وفي سياق آخر كان قد استقبل محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة يرافقه أحمد علي باغي سكرتير المركز سيارة محملة بأنواع مختلفة من اللحوم (مفروم، قطع، كفتة، برجر، كبدة) وبعض من أنواع السلع الغذائية.