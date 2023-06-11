الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم السقا يطالب بإنشاء مفوضية لدعم حق الفرد فى الوصول للمعرفة والمعلومات

كريم السقا
كريم السقا

طالب كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، بإنشاء مفوضية تستند على فلسفة الحرية في الإنتاج والتداول الحر للمعلومات ودعم حق الفرد في الوصول للمعرفة والمعلومات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهي من ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأضاف: "تعمل المفوضية على مراقبة ومراجعة أي تدخل حكومي أو مؤسسات خاصة يمكن أن يؤثر على حرية الإنتاج والتداول للمعلومات".

وأكمل: "كما تعتبر المفوضية مقرًا لتلقي الشكاوى والبلاغات حول أي تداعيات سلبية يمكن أن تتعرض لها حرية المعلومات في الدولة".

وأشار إلى أن المفوضية تعمل على توعية الجمهور بحقوقهم التي تتعلق بالحرية في الإنتاج والتداول للمعلومات، وتشجع المعلوماتية المفتوحة والحرة.

كريم السقا لجنة العفو الرئاسي إنشاء مفوضية فلسفة الحرية التداول الحر للمعلومات قانون حرية تداول المعلومات لجنة حقوق الانسان

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