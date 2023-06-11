الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عبدالحفيظ": مخاوف عدم التمكن من تحقيق الالتزام الدستوري بحرية تبادل للمعلومات

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ

علق الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، على قانون حرية تداول المعلومات بجلسات الحوار الوطني، وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام.

وقال خلال كلمته في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالحوار الوطني، إنه يجب فتح المجال العام أولا، قبل إصدار قانون حرية تداول المعلومات.

وأضاف أن تداول المعلومات يمس مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وليس الصحافة فقط، موضحاً أن هناك مخاوف عدم التمكن من تحقيق الالتزام الدستوري بحرية تبادل للمعلومات ستظل قائمة لأن المعطيات لم تتغير.

وأضاف: الصحفيين لهم تجارب مريرة في وضع قوانين الصحافة والإعلام، وكان أبرزها عام 2014 عندما شاركنا في لجنة مكونة من 50 صحفيا، وضعوا مشروع قانون رائعا يعبر عن الجماعة الصحفية، ولكن عندما ناقشه البرلمان في عام 2018 خرجت منه 3 قوانين ليست لها أية علاقة به، وجميعها قيدت العمل الصحفي والإعلامي.

وتابع: "نعمل علي تغيير المعطيات القائمة وفتح المجال العام، وعقبها نطرح ما نريد من تشريعات".

 

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