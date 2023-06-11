وكيل "صحة مطروح": تدشين مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

دشن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (الرئة، القولون، البروستاتا، عنق الرحم) وذلك بوحدة السادات التابعة لإدارة مطروح الصحية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح "سالم" أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية هي "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، للمواطنين من سن ١٨ عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة.

وأضاف أنه وفقا لتعليمات وزارة الصحة يتم الحصول على خدمات المبادرة بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وتابع أنه بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

وأشار إلى أنه في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، مؤكدا أنه يجرى العمل بالمبادرة وإحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونيه تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة بمطروح تقدم الخدمات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية من خلال عدد ٢٤ منفذ موزعة على ٨ إدارات صحية و٣ مستشفيات إحالة (مطروح العام، التوليد والصحة الإنجابية رأس الحكمة المركزى).

وكيل صحة مطروح

وكيل صحة مطروح