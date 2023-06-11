أشرف زكى ينعى فايزة واصف: لها إسهامات عظيمة

نعت نقابة المهن التمثيلية، بقيادة الفنان أشرف زكي، ببالغ الحزن والأسى؛ الإعلامية القديرة فايزة واصف مقدمة برنامج “حياتي”.

وقدمت النقابة خالص التعازي لأسرة الراحلة؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وأعرب زكي في تصريح لـ"الدستور"، عن حزنه الشديد لرحيل الإعلامية القديرة فايزة واصف، مضيفا أنها كانت عضو النقابة وصديقة عزيزة، مشيرًا إلى أنها كانت لها إسهامات عظيمة.

شيعت أسرة الإعلامية الراحلة فايزة واصف جثمانها عقب صلاة ظهر اليوم إلى مقابر الأسرة بعد أن رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض بعد رحلة إذاعية وإعلامية تخطت الـ60 عامًا.