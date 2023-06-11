الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نيفين مسعد: تفعيل حرية تداول المعلومات حق مكفول للجميع

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن حرية تداول المعلومات، ملف هام للغاية وعلينا الوصول إلى مقترحات وتوصيات بشأنه.

وأوضحت أن الحصول علي المعلومات حق مكفول بمادة ٢١٣، والتي تنص على الإفصاح عن حرية الحصول علي المعلومات، لافتة إلى أن تفعيل حرية تداول المعلومات حق للجميع ووارد في المادة ١٩ في نقلها وتلقيها للآخرين، بشرط عدم التعرض للأمن العام.

وأضافت: "لدينا مشروعات قوانين عديدة، وتم مناقشتها والتي تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات اعدتها جهات عديدة متخصصة".

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